В Невском районе бывший пожарный зарезал собственного отца

Вчера около 01 часа ночи к полицейским Невского района Петербурга позвонил 40-летний мужчина, который сообщил, что в квартире дома 28/1 по Караваевской улице на него якобы напали неизвестные, одного из которых ему удалось убить.

Прибывший наряд полиции обнаружил труп 72-летнего мужчины - отца звонившего, с множественными ножевыми ранениями различных частей тела.

Подозреваемого с непроникающим ножевым ранением грудной клетки, резаной раной ладони и алкогольной интоксикацией средней степени доставили в НИИ скорой помощи, а после перевязки – в отдел полиции, где он сознался в том, что около 01 часа ночи, находясь в гостях у отца, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом убил родителя. Следователем Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчина помещен в ИВС.

Подозреваемый в убийстве в прошлом майор МЧС, он ушёл в отставку в 2017 году.

Он приехал в гости к отцу, оба выпивали по поводу годовщины смерти матери. Во время застолья вдруг повел себя неадекватно, начал говорить о преследовании, а когда отец пытался его успокоить, схватился за нож. По предварительным данным, он также успел покалечить себя.