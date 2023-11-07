В Ленобласти рецидивист приставал к девочке

Вчера к полицейским Выборгского района Ленобласти обратилась супружеская пара, проживающая в поселке Первомайское-1, которая попросила соседа пару часов приглядеть за детьми, братом и сестрой 4 и 6 лет.

После возвращения домой девочка рассказала матери, что мужчина ее раздевал и трогал.

Сотрудниками полиции был задержан 37-летний неработающий и доставлен в Следственный комитет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

По информации АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый в 2011 году был осужден за торговлю наркотиками. А три года назад задерживался за фиктивную регистрацию иностранцев.