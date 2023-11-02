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Питерец.ру » Происшествия » В Путилово задержали поджигателя автомобиля

В Путилово задержали поджигателя автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали поджигателя автомобиля на улице Братьев Пожарских

Накануне ночью около 00 часов 45 минут к полицейским Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о том, что в поселке Путилово во дворе дома 23 по улице Братьев Пожарских кто-то поджег принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ 2107». Женщина так же рассказала, что ранее ей уже угрожали поджогом.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 ст.167 УК РФ.
В тот же день около 13 часов 10 минут по горячим следам участковый уполномоченный полиции по месту жительства, в квартире дома 10 по улице Братьев Пожарских задержал 21-летнего неработающего местного жителя.
Установлено, что поводом к поджогу автомобиля послужил словесный конфликт в магазине между пострадавшей и задержанным.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО пожар поджог автомобиль
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