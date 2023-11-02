В Путилово задержали поджигателя автомобиля

Накануне ночью около 00 часов 45 минут к полицейским Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о том, что в поселке Путилово во дворе дома 23 по улице Братьев Пожарских кто-то поджег принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ 2107». Женщина так же рассказала, что ранее ей уже угрожали поджогом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 ст.167 УК РФ.

В тот же день около 13 часов 10 минут по горячим следам участковый уполномоченный полиции по месту жительства, в квартире дома 10 по улице Братьев Пожарских задержал 21-летнего неработающего местного жителя.

Установлено, что поводом к поджогу автомобиля послужил словесный конфликт в магазине между пострадавшей и задержанным.