В Петербурге охранник школы задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности

Поздним вечером минувшего вторника около 23 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в здании школы № 371.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 41-летнего жителя Иркутской области с ножевым ранением правой голени, скончавшегося от кровопотери.
Находившийся в помещении 55-летний охранник школы признался сотрудникам полиции, что, накануне распивал с потерпевшим алкоголь. После этого собутыльники стали развлекать себя метанием ножа в деревянную доску.
После очередного броска охранника нож отскочил и ранил в ногу гостя. Кое-как перевязав рану подручными средствами, мужчины заснули.
А потерпевший от кровопотери скончался.
Охранника в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции для разбирательства.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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