В Петербурге охранник школы задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности

Поздним вечером минувшего вторника около 23 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в здании школы № 371.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 41-летнего жителя Иркутской области с ножевым ранением правой голени, скончавшегося от кровопотери.

Находившийся в помещении 55-летний охранник школы признался сотрудникам полиции, что, накануне распивал с потерпевшим алкоголь. После этого собутыльники стали развлекать себя метанием ножа в деревянную доску.

После очередного броска охранника нож отскочил и ранил в ногу гостя. Кое-как перевязав рану подручными средствами, мужчины заснули.

А потерпевший от кровопотери скончался.

Охранника в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).