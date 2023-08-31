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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчине в оконо квартиры кинули муляж гранаты с запиской с угрозами

В Петербурге мужчине в оконо квартиры кинули муляж гранаты с запиской с угрозами

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Опубликовал: Anton78
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Петербургские полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента в Земском переулке

Вчера вечером около 21 часа 50 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 52-летнего жителя дома 8/2 по Земскому переулку, который сообщил, что в окно его квартиры, расположенной на 1 этаже, неизвестный кинул предмет, похожий на гранату.
На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции и представители экстренных служб, которые эвакуировали жителей соседних квартир.
Прибывшие полицейские обнаружили на кухне под столом не представляющий опасности муляж гранаты, к которому была прикреплена записка с угрозами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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