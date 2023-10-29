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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пьяного водителя, устроившего несколько ДТП

В Петербурге задержали пьяного водителя, устроившего несколько ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Сотркудники полиции задержали водителя, устроившего несколько ДТП в Красносельском районе Петербурга

Сегодня утром около 11 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 8 по улице Адмирала Трибуца о том, что несколькими минутами ранее ее нетрезвый знакомый завладел ее автомобилем «Ауди А6» и уехал.
Спустя несколько минуты поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля «Ауди А6» и «Форд Фокус» на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе.
Полицейским удалось задержать нарушителя возле дома 129 по проспекту Ветеранов, где им было совершено еще одно ДТП.
Водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
Водителя отправили на медосвидетельствование.
27-летний житель города Валуйки Белгородской области привлечен к административной ответственности по ст. 12.27, ст. 12.26 и ст. 19.3 КоАП РФ.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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