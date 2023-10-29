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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали неудачливых организаторов и участников «маски-шоу»

В Петербурге задержали неудачливых организаторов и участников «маски-шоу»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала на Невском неудачливых организаторов и участников «маски-шоу»

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от очевидцев, что возле дома 126 по Невскому проспекту люди в форме кого-то задерживают. 

Оперативно прибывшие на место полицейские установили, что двое жителей Москвы, 34 и 37 лет, организовали проведение коуч-встречи. Для розыгрыша участников встречи в специализированной фирме заказали «маски-шоу». Ряженые в форме «силовиков», вооруженные страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей.

Всех участников действа доставили в отдел полиции для разбирательств.  

В отношении 17 доставленных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.

Кроме того по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). 

Бутафорская униформа и снаряжение изъяты. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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