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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали похитителей автомобиля

В Петербурге задержали похитителей автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержаны похитители автомобиля в Адмиралтейском районе

Накануне днем около 12 часов 35 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 28-летний житель Коми сообщивший, что возле дома 2/2 по Митрофаньевскому шоссе подвергся нападению двоих, в одном из которых он узнал 29-летнего управляющего одного из интернет-магазинов.
Нападавшие выстрелили ему в лицо из газового пистолета, забрали его автомобиль «Лада 211540» и скрылись на похищенной машине и автомобиле «Фольксваген Туарег»,
Через несколько минут около 12 часов 40 минут возле дома 26 по Гранитной улице полицейскими был остановлен автомобиль «Лада 211540» под управлением одного из нападавших.
Около 13 часов 00 минут на пересечении Шоссе Революции и Бокситогорской улицы нарядом Росгвардии был остановлен автомобиль «Фольксваген Туарег» под управлением 26-летнего жителя республики Карелия.
Обоих доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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