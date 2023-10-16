На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на 7 дней ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет ограничена пропускная способность.

​«В связи с производством работ по восстановлению дорожного покрытия в период с 19 по 25 октября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы на внешнем и внутреннем кольце основного хода КАД одновременно. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении с ограничением скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении с установленным по оси металлическим барьерным ограждением» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Будет выполнена замена верхнего слоя основания дорожной одежды, укладка армирующей стальной сетки, устройство нижнего слоя покрытия дорожной одежды и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановление бортового камня, барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

​Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

​Заказчик: ООО «Газпром инвест».

​Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

​Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.