На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на 7 дней ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет ограничена пропускная способность.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».
Заказчик: ООО «Газпром инвест».
Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».
Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».
Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
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