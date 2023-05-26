ента новостей

14:48
«Возвращение»: в Петербурге заработал общественный проект поддержки участников СВО и их семей
14:45
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность
14:40
В Мурино задержали 45-летнего приезжего за уличный дебош
13:19
В Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды
13:15
В деревне Бор избили женщину и отобрали мобильный телефон
13:08
В Ленобласти рецидивист пытался изнасиловать пожилую женщину
13:02
В Кудрово задержали мужчину стрелявшего в ходе дорожного конфликта
12:55
В Петербурге пьяная ссора закончилась ударом ножом в шею
12:49
В Мариинском дворце состоялся показ фильма «Блокадный футбол»
12:46
В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку в Кировском районе
12:39
В Кировском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
12:32
В Петербурге компания подростков «ответила» выстрелами на сделанное замечание
12:23
В Купчино в парадной дома ограбили пенсионера
12:17
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже квартиры
11:33
Пенсионерка из Лебяжьего отдала мошенникам почти 430 тысяч рублей
11:22
В Приморском районе ликвидировали подпольное казино
11:07
Выставка «ReEvolution»
11:03
Выставка «Город N»
09:54
В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика
09:27
В Петербурге обсудили вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях
22:36
На ЧМ – 2023 по хоккею чехи не смогли забить сборной США и вылетели, а отлично игравшие швейцарцы выбиты немцами: победную шайбу забросил Петерка
19:05
В Мурино стартует строительство новой школы
18:43
В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Мой законопроект»
18:37
Открытие фестиваля «Шаг навстречу!»
18:33
Петербург продолжает занимать первое место среди регионов РФ по количеству просроченных зарплат
16:28
Бывший вратарь СКА Сергей Бобровский дотащил «Флориду» до финала Кубка Стэнли – 2023
16:25
В Петербурге спущен на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Пётр I»
15:04
Проект «Билет в будущее» ищет партнеров
14:58
В Ленобласти дан старт соревнованиям по воздухоплаванию
14:55
Движение транспорта в Петербурге в День города
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность

На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность

0
8
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), в районе транспортной развязки на пересечении с Парашютной улицей перекроют одну полосу движения на внутреннем кольце и две на внешнем.

«В связи с производством работ по восстановлению дорожного покрытия в период с 2 по 9 июня будет одновременно перекрыто движение автомобильного транспорта по первой полосе внутреннего кольца КАД и по первой и второй полосам внешнего кольца КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. 

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД

«Будет выполнена замена нижнего слоя покрытия дорожной одежды, укладка армирующей стальной сетки, устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановление бортового камня и нанесение дорожной разметки» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-05-2023, 11:04
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу
27-11-2022, 14:37
На внешнем кольце КАД в районе развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу
15-04-2022, 09:38
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения
17-07-2020, 10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
30-04-2020, 12:03
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
31-03-2022, 17:14
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 09:54
В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика
0
134
Вчера, 13:03
В Петродворце «Форд Фокус» влетел в силовое ограждение, водитель погиб
0
118
Вчера, 12:59
В ДТП на КАД пострадала женщина и двое детей
0
116
Вчера, 12:54
В центре Петербурга иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх