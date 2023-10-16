На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина

Сегодня ранним утром около 07 часов 10 минут на 23 км Новоприозерского шоссе

произошло массовое ДТП. Столкнулись пять автомобилей.

Установлено, что водитель грузового автомобиля «Ивеко» остановился на обочине для оказания

помощи водителю съехавшего в кювет автомобиля и с его автомобилем совершил столкновение автомобиль «Лада Ларгус», после чего на «Ивеко»

совершил наезд автомобиль Шевроле Лачетти» и автомобиль «Пежо».

Все автомобили после столкновения с «Ивеко» совершили съезд в кювет.

В результате ДТП 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Пежо» скончалась на месте происшествия.

️Проводится проверка.

❗️Устанавливаются детали происшествия.