В Петербурге задержали ранее судимого, пытавшегося выхватить сумку у пенсионерки

31 мая к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 72-летняя женщина с заявлением о том, что около 13 часов 30 минут у парадной ее дома неустановленный мужчина попытался отобрать у нее сумку, применив физическую силу. Справиться с женщиной у него не получилось, поэтому ничего не похитив, злоумышленник скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161, ст.30 ч.3 УК РФ (покушение на грабеж).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска Калининского района возле дома 15 по улице Генерала Хрулева, по подозрению в совершении данного преступления задержан 48-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель Бокситогорского района Ленобласти.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.