В Ленобласти женщина отобрала сумку у мужчины

13 августа к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратился 47-летний гражданин одного из среднеазиатских государств с заявлением о том, что около 03 часов 00 минут, напротив дома 4 по Шоссейной улице в поселке Федоровское стал жертвой уличного грабежа.

Неизвестная женщина, применив в отношении него физическую силу, похитила принадлежащую ему сумку, в которой находились документы и мобильный телефон «Редми». Ущерб составил 10 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером около 18 часов 05 минут возле дома 56 по проспекту Ленина в городе Тосно в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержана 41-летняя неработающая, ранее неоднократно судимая местная жительница.