На трассе "Кола" автмобиль "Тойота" сбила мужчину переходившего дорогу

Вчера вечером около 19 часов 00 минут на 24-м километре трассы "Кола", во Всеволожском районе Ленинградской области 45-летний житель Шлиссельбурга на автомобиле "Toyota Mark 2" наехал на мужчину, который пересекал федеральную трассу вне зоны действующего перехода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Его данные и обстоятельства случившегося уточняют инспекторы ГИБДД.

По информации полиции, у водителя "Тойоты" с начала года два штрафа за превышение скорости.