ента новостей

09:33
На трассе "Кола" автмобиль "Тойота" сбила мужчину переходившего дорогу
09:23
В Ленобласти в лобовом ДТП «БМВ Х1» и «Ленд Ровер Фрилендер» пострадали пять человек
02:32
Гарифуллина и Кованова лидируют в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам после 5-го тура, а Шувалова победила Бивол
21:11
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с Есипенко в 5-м туре Суперфинала в Царском Селе и отстаёт от лидирующего Артемьева на 2 очка
17:10
На семь дней полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу
16:56
СКА проиграл в Минске «Динамо» - 2:4, но скоро невских армейцев усилит лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Серебряков
15:29
В Ленобласти начинается отопительный сезон
15:15
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения благодарностей за укрепление дружественных связей между народами России и Вьетнама
14:36
В Лисино-Корпус иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Погибла женщина-водитель и двое пассажиров пострадали
14:23
В Петергофе задержан подозреваемый в поножовщине
14:19
В Петербурге задержали четверых злодеев, ограбивших женщину в деревне Глинки
14:04
В Невском районе задержали уличного грабителя
13:53
В Кировском районе задержали уличного грабителя
13:50
Российские ПО-продукты устремятся на Ближний Восток и в страны Латинской Америки
13:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Гаур» и «ВЭШ - 31030»
13:45
Государственный литературный музей «ХХ век» открывает издательскую лабораторию для детей
13:41
«Билет в будущее» проводит акцию ко Дню учителя по всей стране
13:39
В Петербурге задержали участников организованной группы мошенников
23:50
Владислав Артемьев после 4-го тура возглавляет таблицу «открытого» Суперфинала чемпионата России по шахматам, у петербуржца Матлакова – снова ничья
22:57
Шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина выиграла четвёртую партию подряд в женском Суперфинале в Царском Селе, а Гунина победила Шувалову
16:41
Парламенты Петербурга и Новосибирской области заключили Соглашение о сотрудничестве
14:48
«Капитан» обыграл «СКА-1946» со счётом 3:2, а «молодёжка» петербургского «Динамо» потерпела два крупных поражения от тульской «Академии Михайлова» с общим счётом 3:11
12:50
В Ленобласти задержан «домушник»-рецидивист
12:45
В Колпино задержали мошенника,обманувшего пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»
12:41
В Петербурге раскрыли покушение на убийство 13-летней давности
12:35
В Московском районе пенсионерка перевела аферистам пости 4,2 млн рублей
12:07
На Васильевском острове автобус сбил женщину на переходе
11:54
Российский разработчик ОС Astra Linux планирует выйти на IPO
10:08
Полицейские задержали подозреваемых в хищениях денег у продавцов на популярных интернет-площадках
10:04
В Шушарах массажист из Карелии ограбил школьника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Кола" автмобиль "Тойота" сбила мужчину переходившего дорогу

На трассе "Кола" автмобиль "Тойота" сбила мужчину переходившего дорогу

0
40
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
На федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти мужчина попал под колеса автомобиля "Toyota Mark 2".

Вчера вечером около 19 часов 00 минут на 24-м километре трассы "Кола", во Всеволожском районе Ленинградской области 45-летний житель Шлиссельбурга на автомобиле "Toyota Mark 2" наехал на мужчину, который пересекал федеральную трассу вне зоны действующего перехода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Его данные и обстоятельства случившегося уточняют инспекторы ГИБДД.

По информации полиции, у водителя "Тойоты" с начала года два штрафа за превышение скорости.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-09-2022, 09:22
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода
3-10-2022, 10:32
В Ленобласти на трассе "Кола" иномарка сбила пешехода
28-09-2022, 09:29
В Ленобласти электричка насмерть сбила пешехода
24-09-2022, 11:13
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
7-11-2022, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
6-10-2022, 09:08
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 66-летнего мужчину

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 09:33
На трассе "Кола" автмобиль "Тойота" сбила мужчину переходившего дорогу
0
45
Сегодня, 09:23
В Ленобласти в лобовом ДТП «БМВ Х1» и «Ленд Ровер Фрилендер» пострадали пять человек
0
151
Вчера, 14:36
В Лисино-Корпус иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Погибла женщина-водитель и двое пассажиров пострадали
0
171
4-10-2023, 12:07
На Васильевском острове автобус сбил женщину на переходе
Наверх