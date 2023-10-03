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Питерец.ру » Происшествия » Начальника ГИБДД Московского района задержало УСБ за получение взятки

Начальника ГИБДД Московского района задержало УСБ за получение взятки

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Опубликовал: Anton78
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Оперативниками УСБ ГУ МВД выявлены факты противоправной деятельности сотрудника ГИБДД Московского района

Оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД в ходе реализованного комплекса мероприятий выявлены факты противоправной деятельности начальника отдела ГИБДД Московского района.
Предварительно установлено, что указанный руководитель на протяжении 2022-2023 годов регулярно пользовался услугами пассажирских перевозок на безвозмездной основе, предоставляемыми ему двумя организациями, взамен за непривлечение к административной ответственности водителей данных компаний.
Сегодня указанное должностное лицо было задержано оперативниками собственной безопасности полицейского Главка и доставлено в следственные органы для проведения процессуальных действий.
На основании представленных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: ГУ МВД
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