Начальника ГИБДД Московского района задержало УСБ за получение взятки

Оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД в ходе реализованного комплекса мероприятий выявлены факты противоправной деятельности начальника отдела ГИБДД Московского района.

Предварительно установлено, что указанный руководитель на протяжении 2022-2023 годов регулярно пользовался услугами пассажирских перевозок на безвозмездной основе, предоставляемыми ему двумя организациями, взамен за непривлечение к административной ответственности водителей данных компаний.

Сегодня указанное должностное лицо было задержано оперативниками собственной безопасности полицейского Главка и доставлено в следственные органы для проведения процессуальных действий.

На основании представленных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.