В Ленобласти полицейского подозревают в вымогательстве

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления собственной безопасности Главка установили, что 38-летняя женщина, являясь не только заместителем начальника отдела областной полиции, но и руководя районным следствием, потребовала от своего подчиненного перевести часть премии в 20 тысяч рублей на ее банковскую карту.

Уголовное дела возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий). Оперативники устанавливают причастность задержанной к другим подобным преступлениям.

В случае доказательства вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства.