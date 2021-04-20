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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейского подозревают в вымогательстве

В Ленобласти полицейского подозревают в вымогательстве

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Замначальника ОМВД по Бокситогорскому району подозревают в вымогательстве премии. Жертвой стал подчиненный

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления собственной безопасности Главка установили, что 38-летняя женщина, являясь не только заместителем начальника отдела областной полиции, но и руководя районным следствием, потребовала от своего подчиненного перевести часть премии в 20 тысяч рублей на ее банковскую карту.

Уголовное дела возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий). Оперативники устанавливают причастность задержанной к другим подобным преступлениям.

В случае доказательства вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район вымогательство полицейский
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