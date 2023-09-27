В Петербурге задержали 60-летнего мужчину, обманувшего 89-летнюю пенсионерку

В минувший понедельник к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 89-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 22 сентября ей на телефон позвонила неизвестная и сообщила, что с ее счетов пытаются похитить денежные средства, и для предотвращения этих действий необходимо снять все средства со счетов и передать их сотруднику службы безопасности.

Далее, пенсионерка сняла двумя операциями со своего счета 800 000 рублей и передала их двум неизвестным - возле дома 26 в переулке Гривцова и около дома 5 в переулке Каховского.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в парадной дома 15 по Искровскому проспекту в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан один из получателей денег - 60-летний неработающий житель Невского района.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию иных участников данного преступления.