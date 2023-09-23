В Ленобласти иномарка сбила 13-летнего мальчика, переводившего через дороку скутер

Накануне вечером около 19 часов 35 минут на 138 километре дороги «Санкт-Петербург-Псков» 76-летний водитель автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь со стороны Пскова к Санкт-Петербургу, совершил наезд на 13-летнего мальчика, который без сопровождения взрослых переходил проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу и переводил с левой стороны от себя скутер «Стелс Скиф 50».

В результате ДТП школьник в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.