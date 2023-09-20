Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти

В результате проведения комплекса оперативно розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полицейского Главка были задержаны двое ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений участников преступной группы, занимающейся хищениями автомобилей иностранного производства на территории Ленинградской области.

Задержанные, 43 и 33 лет, изобличены в трех эпизодах хищений иномарок, совершенных в 2022 году в Волховском и Киришском районах Ленинградской области.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску похищенных автомобилей.