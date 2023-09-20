ента новостей

11:33
Петербургские росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотических веществ
11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
11:24
В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины
11:11
Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти
09:28
В Петербурге пресечена противоправная деятельность в сфере регистрации транспортных средств
23:59
«Краснодар», «Спартак» и «Крылья Советов» одержали победы в своих матчах Кубка России 19 сентября
20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
20:07
Ждём несчастного случая? Народный фронт в Петербурге выявил ещё три сломанных детских площадки
20:04
В Петербурге заседания клуба беременных и мам прошли в стиле барби
18:42
Новокузнецкий «Металлург» обыграл «СКА-Неву» с футбольным счётом 1:0 в матче чемпионата ВХЛ
17:32
В Мариинском дворце состоялся традиционный торжественный приём многодетных семей
14:51
Любани могут присвоить почетное звание «Город воинской доблести»
14:45
В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения
12:26
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
12:05
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в уличном разбое
11:54
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика
11:47
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
11:36
В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионерки
11:31
В Кудрово задержали мигранта, стрелявшего из сигнального пистолета на КАД
11:24
В Петербурге пенсионер инвестировал в мошенников почти 4 млн рублей
11:16
В Калининском районе задержали троих подозреваемых в уличном грабеже
10:50
В Петербурге полицейские провели антиалкогольный рейд
23:34
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2
23:10
Петербургское футбольное «Динамо» обыграло в дерби дубль «Зенита», единственный гол в матче забил Никита Танков
20:31
Петербургская «Звезда» разгромила «Балтику-БФУ» в 9-м туре третьего футбольного дивизиона, дубль сделал Максим Андреев
15:38
У пользователей Telegram появятся криптокошельки
13:14
В Петербурге прошёл финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «ТРАССА-01»
12:36
В Красногвардейском районе самосвал насмерть сбил мужчину на электросамокате
12:33
В Ленобласти эвакуатор сбил подростка на питбайке
12:26
В Парголово задержали поджигателя автомобилей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти

Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти

0
38
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции задержали серийных автоугонщиков

В результате проведения комплекса оперативно розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полицейского Главка были задержаны двое ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений участников преступной группы, занимающейся хищениями автомобилей иностранного производства на территории Ленинградской области.
Задержанные, 43 и 33 лет, изобличены в трех эпизодах хищений иномарок, совершенных в 2022 году в Волховском и Киришском районах Ленинградской области.
По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
Злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.
Приняты меры к розыску похищенных автомобилей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть угон кража автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-12-2021, 15:26
В Петербурге задержали «автоугонщиков»
22-04-2020, 11:05
В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок
23-08-2019, 10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
20-11-2020, 11:44
В Петербурге и Карелии полицейские задержали группу автоворов
1-02-2019, 12:15
В Колпино задержаны автоугонщики
4-03-2021, 15:30
В Петербурге пресекли деятельность группировки, занимавшейся хищениями иномарок

Происшествия на дорогах

0
9
Сегодня, 11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
0
93
Вчера, 11:54
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика
0
93
Вчера, 11:47
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
0
186
18-09-2023, 12:36
В Красногвардейском районе самосвал насмерть сбил мужчину на электросамокате
Наверх