В Красногвардейском районе самосвал насмерть сбил мужчину на электросамокате

Сегодня утром около 07 часов 40 минут в Красногвардейском районе Петербурга на Малоохтинской набережной дом 80/2, в месте заезда на мост Александра Невского 30-летний водитель самосвала, гражданин одного из государств ближнего зарубежья, при повороте направо совершил наезд на электросамокат под управлением мужчины, на вид 50 лет.

В результате ДТП мужчина на самокате скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.