В Петербурге полицейские ищут мошенников - лжеинвесторов

15 сентября 2023 года около 12 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась местная жительница, работающая бухгалтером, с заявлением о том, что в июле 2023 года в сети Интернет нашла рекламу, заполнила анкету, позже с ней связался неизвестный с предложением инвестировать в криптовалюту, на что она согласилась.

В период с 22 июля 2023 года до 5 сентября 2023 года заявитель переводила денежные средства на указанные неизвестным счета, а когда поняла, что связалась с мошенниками, обратилась в полицию.

Материальный ущерб потерпевшей составил 2 048 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.