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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские ищут мошенников - лжеинвесторов

В Петербурге полицейские ищут мошенников - лжеинвесторов

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга ведут розыск мошенников - лжеинвесторов

15 сентября 2023 года около 12 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась местная жительница, работающая бухгалтером, с заявлением о том, что в июле 2023 года в сети Интернет нашла рекламу, заполнила анкету, позже с ней связался неизвестный с предложением инвестировать в криптовалюту, на что она согласилась.
В период с 22 июля 2023 года до 5 сентября 2023 года заявитель переводила денежные средства на указанные неизвестным счета, а когда поняла, что связалась с мошенниками, обратилась в полицию.
Материальный ущерб потерпевшей составил 2 048 200 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Полицией приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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