В Ленобласти три человека пострадали в ДТП с лосем

Вчера вечером около 21 часа на автодороге в районе деревни Сырковицы, в Волосовском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием лося.

После столкновения с животным повреждения получили два автомобиля. Легковой автомобиль Volkswagen опрокинулся, в нем пострадали 59-летний водитель и 62-летняя пассажирка. В автомобиле Hyundai травмы получил 42-летний водитель, его удалось вытащить из искореженного металла спасателям.

По словам очевидца, лось внезапно выбежал на дорогу.