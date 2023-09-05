В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных экскурсий по крышам зданий

«Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержали предполагаемого организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам Петербурга.

Установлено, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Клиенты получали информацию об экскурсиях из рекламных объявлений в социальных сетях.

По предварительным данным, суммарный незаконный доход за почти полтора года противоправной деятельности может достигать девяти миллионов рублей.

В отношении задержанного следователем СУ УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 171 УК РФ.

В ходе обысков по адресам проживания фигуранта и его предполагаемых сообщников изъято несколько банковских карт, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.