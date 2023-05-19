В Петербурге задержали трех "ворожей", обманувших пожилую женщину

15 мая 2023 года около 15 часов 20 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 74-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 10:00 до 13:00 на рынке, расположенном на улице Рубакина дом 16 города Ломоносов, к ней подошли неизвестные женщины и под предлогом снятия порчи завладели ее денежными средствами в размере 500 тысяч рублей.

Денежные средства потерпевшая передала злоумышленницам у дома 3/1 по улице Федюнинского.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

17 мая 2023 года около 18 часов 30 минут возле дома 183-185 литер А корпус 2 по Московскому проспекту в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали трех жительниц Волгоградской области, 35, 44, 54 лет.

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.