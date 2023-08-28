Хулигана, избившего журналистку международной телекомпании в Петербурге задержали в Карелии

«Сотрудниками УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в нанесении побоев журналистке международной телекомпании «Аль-Джазира».

25 августа в полицию из медицинской организации поступило сообщение, что бригадой скорой помощи к ним доставлена женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

В ходе проверки полицейские выяснили, что накануне около 23 часов возле дома № 15 по улице Зольной во время прямого включения неизвестный спровоцировал конфликт с журналисткой, ударил ее и скрылся.

По данному факту дознавателем УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник уехал из Санкт-Петербурга в Республику Карелия. Возле дома № 12 по улице Попова города Петрозаводска он был задержан сотрудниками полиции. Сейчас подозреваемый доставлен в город на Неве для проведения следственных действий. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.