В Волхове водитель внедорожника погиб врезавшись в здание

27 августа 2023 года около 00-01 у дома 26 в микрорайоне к Плеханово в городе Волхов Ленинградской области 56-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Лэнд Крузер", на левом закруглении дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на здание.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливается обстоятельства произошедшего.