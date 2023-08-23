В Приморском районе пенсионерка перевела мошенникам 4,3 млн рублей

Вчера к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 76-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 02.08.2023 до 17.08.2023 ей на сотовый телефон начали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и, введя ее в заблуждение, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили ее обналичить все с ее счетов.

Далее уговорили оформить на свое имя потребительские кредиты, кредитные карты, после чего все денежные средства в сумме 4 374 100 рублей перевести в различных отделениях банков чрез банкоматы на указанные звонившими счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейские проводят все необходимые мероприятия для поимки злоумышленника.