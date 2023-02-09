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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку

В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП,в котором пострадал несовершеннолетний

Вчера вечером около 20 часов 35 минут на перекрёстке Наставников и Энтузиастов водитель автомобиля «Кио Рио» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора без взрослых. Ребёнка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пострадавший пешеход дети
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