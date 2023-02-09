В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку

Вчера вечером около 20 часов 35 минут на перекрёстке Наставников и Энтузиастов водитель автомобиля «Кио Рио» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора без взрослых. Ребёнка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.