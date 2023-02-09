Вчера вечером около 20 часов 35 минут на перекрёстке Наставников и Энтузиастов водитель автомобиля «Кио Рио» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора без взрослых. Ребёнка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП,в котором пострадал несовершеннолетний
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