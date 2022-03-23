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Питерец.ру » Происшествия » Полицейская собака Есения отыскала пропавшую девочку

Полицейская собака Есения отыскала пропавшую девочку

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полицейская собака Есения очередной раз отличилась, отыскав пропавшую девочку

Вечером 21 марта 2022 года в дежурную часть ГУ МВД России за помощью обратился житель дома 13 по Петрозаводской улицы Петроградского района Петербурга. Мужчина сообщил, что его 11-летняя дочь утром ушла из дома до сих пор не вернулась.

На розыск подростка были ориентированы все патрульные наряды полиции Петроградского района. На поиски был привлечен сотрудник кинологической службы Главка инспектор-кинолог Наталья Бабкина со служебной собакой Есения. По месту жительства собаке за образец запаха дали кроссовок девочки. От дворовой детской площадки Есения шла по следу несколько километров в сторону станции метро «Крестовский остров». Правильность маршрута постоянно сверяли с записями камер видеонаблюдения. После станции метро собака прошла по улице Рюхина к набережной Мартынова, затем по Динамовской улице и привела сотрудников полиции во двор дома 1 по Кемской улице. В парадной это дома девочку и обнаружили. Как оказалось, она поссорилась с родителями, ушла из дома и весь день гуляла по району. Ничего противоправного с девочкой не случилось, она передана родителям.

Поисковая собака Есения уже известна петербуржцам. Благодаря ее служебным качествам ранее был задержан особо опасный преступник, предотвращено особо тяжкое преступление в отношении подростка и разысканы нерадивые родители оставленной в подъезде коляски с грудным ребенком.

Источник: ГУ МВД
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