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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек

В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МЧС
Помощь спасателей и медиков потребовалась четверым пострадавшим в массовом ДТП в Тосненском районе Ленинградской области

Сегодня утром около 08 часов на 1-ом километре автодороги "Ям-Ижора - Никольское", в Тосненском районе Ленинградской области фургон "Газель" столкнулся с автобусом с номерами Ярославской области, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Тойотой Камри" и микроавтобусом LDV Maxus.

По предварительным данным в ДТП пострадало четыро человек. Их данные и обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировали дежурные смены 111-й пожарной части и поисково-спасательного отряда Тосно. На месте ДТП работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники. Спасатели деблокировали пострадавших.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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