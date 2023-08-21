В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек

Сегодня утром около 08 часов на 1-ом километре автодороги "Ям-Ижора - Никольское", в Тосненском районе Ленинградской области фургон "Газель" столкнулся с автобусом с номерами Ярославской области, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Тойотой Камри" и микроавтобусом LDV Maxus.

По предварительным данным в ДТП пострадало четыро человек. Их данные и обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировали дежурные смены 111-й пожарной части и поисково-спасательного отряда Тосно. На месте ДТП работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники. Спасатели деблокировали пострадавших.