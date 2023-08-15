В Петербурге иномарка сбила 16-летнего подростка на скутере

Накануне вечером около 18 часов 35 минут возле дома 67 по Суздальскому проспекту 59-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Оптима», в начале движения с парковки «елочка» по боковому проезду, совершил столкновение с двигавшимся от проспекта Культуры скутером «Судзуки», под управлением 16-летнего подростка, который ехал без спецэкипировки.

В результате ДТП подросток в тяжелом состоянии госпитализирован.

Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.