В Ленобласти в канализационном люке обнаружено тело женщины

Сегодня около 11 часов 30 минут в экстренные службы всвеоложского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в садоводстве "Юбилейное-Ручьи" в канализационном люке обнаружено тело женщины. На место происшествия выезжали спасатили поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

Спасатели достали тело и передали сотрудникам полиции. По предварительным данным, женщине было 64 года.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.