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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в канализационном люке обнаружено тело женщины

В Ленобласти в канализационном люке обнаружено тело женщины

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Опубликовал: Anton78
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Устанавливаются обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили в канализационном люке в Ленобласти. 

Сегодня около 11 часов 30 минут в экстренные службы всвеоложского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в садоводстве "Юбилейное-Ручьи" в канализационном люке обнаружено тело женщины. На место происшествия выезжали спасатили поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. 

Спасатели достали тело и передали сотрудникам полиции. По предварительным данным, женщине было 64 года. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район обнаружение трупа
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