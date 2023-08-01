В Петербурге задержали работницу гостиницы по подозрению в краже из номера у иностранца

В полицию Центрального района Петербурга обратился 20-летний иностранный гражданин, приехавший в Петербург с деловой поездкой.

Иностранец поселился в гостинице на улице Александра Невского. Он сообщил, что накануне вечером обнаружил пропажу из сейфа в своем гостиничном номере 1800 долларов США, 25 000 рублей и 5 банковских карт. Общий ущерб - более 190 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В этот же день сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к краже задержана 37-летняя супервайзер хозяйственной службы гостиницы. Полицейские задержали ее по месту жительства на проспекте Ветеранов.

Похищенные деньги и банковские карты полицейские вернули иностранцу.