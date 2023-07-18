В Тосно пенсионерка перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей

Вчера к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 83-летняя жительница города Тосно. Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что в течение нескольких дней ей звонили незнакомые люди, которые представлялись сотрудниками различных банков. Телефонные собеседники рассказывали, что хранение денег на счёте стало небезопасно, так как существует угроза их похищения. Голоса в трубке советовали для сохранения накоплений собрать все деньги и перевести их на новый банковский счёт, который называли надёжным и реквизиты которого продиктовали.

Пенсионерка поверила в байки телефонных мошенников и перевела аферистам почти 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).