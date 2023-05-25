Пенсионерка из Мги переевла мошенникам более 250 тысяч рублей

Накануне к полицйеским Кировского района Ленинградской области обратилась 70-летняя жительница поселка Мга. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что днем ранее ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции.

Телефонные собеседники сообщили женщине о якобы зафиксированной попытке несанкционированного доступа к её банковскому счёту. Для избежания финансовых потерь собеседники советовали оперативно снять все деньги и перевести их на сторонний счёт, который назвали надёжным и реквизиты которого продиктовали.

Пожилая женщина доверилась голосам в трубке, не заподозрив, что общается с телефонными мошенниками. Через банкомат перевела на указанный мошенниками счёт более 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).