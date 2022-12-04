В Никольском мошенники выманили у пенсионерки 1,7 миллиона рублей

Вчера к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 69-летняя жительница города Никольское. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ей несколько раз в течении дня звонили неизвестные, которые представлялись то специалистами служб безопасности банков, то сотрудниками ФСБ. Телефонные собеседники убеждали пожилую женщину в небезопасности хранения денег на банковском счёте, советуя перевести накопления на новый счёт, который называли надёжным и реквизиты которого продиктовали.

Пенсионерка поверила телефонным аферистам. Она посетила сразу несколько банковских отделений, где сняла более 1,7 миллиона рублей. Все деньги она перевела на счёт, которые ей продиктовали мошенники.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).