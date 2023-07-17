В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня ночью около 00 часов 40 минут возле дома 61 корпус 1 по улице Парашютной 33-летний водитель автомобиля «Шевроле-Круз», двигаясь по улице Парашютной от улицы Летчика Паршина в сторону Шуваловского проспекта, при осуществлении разворота не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Суздуки R1000» под управлением 37-летнего мотоциклиста, который двигался по Парашютной от Шуваловского проспекта в сторону улицы Летчика Паршина, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали происшедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела/