В Ленобласти полицейские пресекли попытку прорыва большегруза через пункт оплаты проезда

Поздним вечером 7 июля 2023 года около 23 часов 50 минут на 648 км автодороги М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти водитель «Вольво FH-TRUC» с полуприцепом SCB совместно с пассажиром совершили попытку прорыва через пункт взимания платы проезда, скрыв госномера и сломав руками шлагбаум.

Заметившие это сотрудники ДПС потребовали остановки нарушителя, но тот законные требования проигнорировал, продолжая движение прямо на инспектора.

Сотрудник полиции произвел один выстрел вверх и пять - по колесам, автомобиль был остановлен.

При проверке документов 28-летнего водителя и его 41-летнего пассажира установлено, что один незаконно перевозит груз; второй - незаконно находится на территории РФ..

В кабине большегруза обнаружены 3 свертка с веществом растительного происхождения, направленные на экспертизу.

Проводится проверка.