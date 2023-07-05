В Петербурге задержан подозреваемый в обмане пожилой женщины

27 июня к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 85-летней пенсионерки о том, что ей позвонила неизвестная, которая сообщила, что сын пенсионерки, якобы, стал виновником ДТП, и для не привлечения его к уголовной ответственности нужны 130 000 рублей, которые женщина на лестничной клетке дома 39 по Озерковой улице.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

3 июля около 17 часов 40 минут возле дома 32 по Суздальскому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 27-летний петербуржец.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.