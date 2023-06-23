В Петербурге задержали злоумышленника ударившего оппонента в лицо разбитым бокалом

31 июля 2022 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о драке в кафе на Садовой дом 12, и о том, что в ходе нее одному из участников нанесли ранение разбитым бокалом в лицо.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен 46-летний посетитель кафе с ранением, который бригадой скорой помощи, в состоянии средней тяжести, госпитализирован.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера около 11 часов 20 минут возле дома 41 по Пулковскому шоссе в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний петербуржец.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.