В Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, совершившего убийство с особой жестокостью летом 2004 года

Собранные следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Олега Тена. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствием и судом установлено, что Тен в ночь с 5 на 6 августа 2004 года, занимаясь частным извозом на автомобиле «Волга», у станции метро «Пионерская» посадил в автомобиль незнакомую ему потерпевшую 1985 года рождения. По пути следования в ходе словесного конфликта у Тена возник преступный умысел на совершение ее убийства с особой жестокостью на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Около одного из домов по улице Софьи Ковалевской Тен напал на потерпевшую, вытащил ее из салона автомобиля, повалил на землю, после чего нанес ей множественные удары ножом и скрылся с места происшествия.

Ранее Тен был осужден за совершение убийств двух местных жительниц в 2005 году к пожизненному лишению свободы. Новым приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет. По совокупности приговоров он будет отбывать наказание пожизненно.