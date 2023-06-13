В Петербурге осудили мужчину, притворявшегося специалистом по остеклению балконов

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Александра Карева. Он признан судом виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что Карев в период с сентября 2021 г. по апрель 2022 г. заключал с гражданами договоры на остекление и утепление балконов. После подписания договоров потерпевшие передавали подсудимому денежные средства. Больше Карев не объявлялся. Обманутые граждане неоднократно пытались связаться с подсудимым по телефону, но мобильный был отключен.

Своими действиями Карев причинил 5 потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 520 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Карева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 50 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.