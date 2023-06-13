ента новостей

17:24
«Денвер Наггетс» стали чемпионами НБА, выиграв финальную серию у «Майами Хит» 4–1, Никола Йокич – MVP плей-офф – 2023
17:04
«Тиндер профессий» создали для подростков в проекте «Билет в будущее»
17:01
Ленобласть в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель гослесфонда для создания туристических объектов
16:44
В Петербурге осудили мужчину, притворявшегося специалистом по остеклению балконов
16:24
Выставка Денис Давыдов «BAHOR»
16:01
Севкабель Порт объявил победителя конкурса на редизайн входных ворот
14:24
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт‑Петербурге пройдет 24 июня
14:21
Петербургские депутаты почтили память защитников Севастополя 1941-1942 годов
14:16
Партию гуманитарной помощи для жителей Белгородской области подготовили в петербургской приёмной «Единой России»
12:27
В Московском районе полыхает производственное здание
12:21
Сборная Правительства Петербурга вошла в тройку призёров Кубка органов госвласти по футболу
12:18
Незаконное уничтожение ограды в историческом доме Нидермиллера вынудило активистов обратиться в ГУЖА
11:12
В Буграх нетрезвая автоледи выезжая со двора, протаранила три автомобиля
11:03
В Луге рецидивист избил и ограбил своего соседа
10:56
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в грабеже у гипермаркета
10:51
На севере Петербурга работник ТСЖ наткнулся на труп женщины в парадной
10:44
В Выборгском районе ищут напавших на прохожего
09:15
Работы по замене гидроизоляции на КАД завершены досрочно
22:55
В Мариинском театре 13 июня – «Ромео и Джульетта», в концертном зале – «Пеллеас и Мелизанда»
19:45
VII Благотворительная акция «От сердца к сердцу»
19:35
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграют в шоу-турнире в Дубае, там же выступят Магнус Карлсен и Хоу Ифань
18:11
Будет ли уволен главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров после 9-го места в сезоне – 2022/2023 вместо выхода в ФНЛ?
16:56
От Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом стартовал автопробег в честь Дня России
16:19
День России объединяет жителей Ленобласти
16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
16:14
В Тихвине пенсионерка перевела мошенникам около 150 тысяч рублей
16:13
Низкая поддержка Беглова перед выборами вызывает панику его команды – Ходос
13:12
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни
12:24
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
12:15
В Петербурге задержали группу автоворов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге осудили мужчину, притворявшегося специалистом по остеклению балконов

В Петербурге осудили мужчину, притворявшегося специалистом по остеклению балконов

0
27
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Осужден мужчина, притворявшийся специалистом по остеклению балконов

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Александра Карева. Он признан судом виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину).
Суд установил, что Карев в период с сентября 2021 г. по апрель 2022 г. заключал с гражданами договоры на остекление и утепление балконов. После подписания договоров потерпевшие передавали подсудимому денежные средства. Больше Карев не объявлялся. Обманутые граждане неоднократно пытались связаться с подсудимым по телефону, но мобильный был отключен.
Своими действиями Карев причинил 5 потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 520 тыс. рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Карева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 50 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура СПб
Все по теме: Приморский район мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-03-2023, 14:14
В Петербурге вынесен приговор по делу о мошенничестве в отношении бывших полицейских
27-12-2022, 12:43
В Петербурге мужчина осужден к реальному лишению свободы за нетрезвое вождение каршеринга
1-11-2022, 11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
20-02-2023, 13:56
В Петербурге мужчина стал тратить деньги с найденой карты и получил 1 года лишения свободы условно
27-02-2023, 15:04
В Петербурге за неоднократное пьяное вождение водителя отправили в колонию строгого режима
10-04-2023, 13:37
В Петербурге пьяного водителя отправили в колонию

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 11:12
В Буграх нетрезвая автоледи выезжая со двора, протаранила три автомобиля
0
147
Вчера, 16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
0
114
Вчера, 12:24
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
0
109
Вчера, 09:14
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
Наверх