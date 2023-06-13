В Луге рецидивист избил и ограбил своего соседа

Вечером минувшего воскресенья около 18 часов 05 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области обратился местный житель с сообщением о том, что подвергся нападению в собственном доме 4-А по улице Достоевского в городе Луга.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что около 18 часов 00 минут к нему домой на огонек заглянул его ранее неоднократно судимый 28-летний сосед.

Гость, применив силу, забрал из дома телевизор «Telefunken» и с места происшествия скрылся.

Сосед - налетчик далеко не ушел, и был обнаружен полицейскими по горячим следам возле дома 6 по улице Достоевского.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.