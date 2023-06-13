Вечером минувшего воскресенья около 18 часов 05 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области обратился местный житель с сообщением о том, что подвергся нападению в собственном доме 4-А по улице Достоевского в городе Луга.
Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что около 18 часов 00 минут к нему домой на огонек заглянул его ранее неоднократно судимый 28-летний сосед.
Гость, применив силу, забрал из дома телевизор «Telefunken» и с места происшествия скрылся.
Сосед - налетчик далеко не ушел, и был обнаружен полицейскими по горячим следам возле дома 6 по улице Достоевского.
Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
В Луге рецидивист избил и ограбил своего соседа
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Опубликовал: Anton78
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В Лужском районе Ленобласти полицией задержан соседоненавистник
Вечером минувшего воскресенья около 18 часов 05 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области обратился местный житель с сообщением о том, что подвергся нападению в собственном доме 4-А по улице Достоевского в городе Луга.
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