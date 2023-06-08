Полиция установила обстоятельства отравления девочки-подростка в Отрадном

Вечером 7 июня к полицейским Кировского района Ленинградской области из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации со спортивной площадки возле дома 6 по Вокзальной улице города Отрадное 14-летней девочки с отравлением неизвестным веществом.

В результате расследования полицией Кировского района установлены обстоятельства отравления, а также лицо, причастное к нему.

Оперативниками установлено, что во время нахождения на спортивной площадке, к девочке подошел её знакомый, 18-летний учащийся техникума, и предложил вместе употребить наркотическое вещество.

После этого девочке резко стало плохо и она была госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение знакомого девочки с целью его доставления в полицию для разбирательства.

Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских за употребление наркотических веществ и состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.