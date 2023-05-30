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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти проверяют сообщение об изнасиловании 11-летней девочки

В Ленобласти проверяют сообщение об изнасиловании 11-летней девочки

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские проверяют заявление об изнасиловании 11-летней девочки

Вчера к полицейским обратилась 43-летняя жительница Кировского района Петербурга. Женщина сообщила стражам порядка о том, что в минувшую субботу вечером её 11-летняя дочь находилась в гостях в доме на Озерной улице в поселке Медный завод, Всеволожского района Ленинградской области. Там же находился в гостях мужчина по имени Сергей, на вид 50 лет, который якобы совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники Сертоловского отдела полиции выехали по указанному адресу. Дверь им не открыли. В ходе телефонного звонка владелец дома пояснил, что находится на работе и самостоятельно прибудет 30 мая в полицию.

Материла передан в Следственный комитет, который разбирается в этой темной истории.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район изнасилование
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