В Ленобласти проверяют сообщение об изнасиловании 11-летней девочки

Вчера к полицейским обратилась 43-летняя жительница Кировского района Петербурга. Женщина сообщила стражам порядка о том, что в минувшую субботу вечером её 11-летняя дочь находилась в гостях в доме на Озерной улице в поселке Медный завод, Всеволожского района Ленинградской области. Там же находился в гостях мужчина по имени Сергей, на вид 50 лет, который якобы совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники Сертоловского отдела полиции выехали по указанному адресу. Дверь им не открыли. В ходе телефонного звонка владелец дома пояснил, что находится на работе и самостоятельно прибудет 30 мая в полицию.

Материла передан в Следственный комитет, который разбирается в этой темной истории.