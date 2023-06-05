В Петербурге задержала группу воров, обиравших пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды

Оперативники регионального УУР совместно с коллегами из Центрального района, Госавтоинспекции и бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, с 2020 года специализировавшейся на «карманных» кражах в такси и в сетевых магазинах одежды.
Лидер группы - 33-летний иностранец.
Пятеро, в том числе 27-летняя жена лидера, крали. Ещё двое отвечали за сбыт.
По первой схеме, злоумышленники ночами под видом такси подбирали на улицах подвыпивших граждан, доводили в машине до нужной кондиции и похищали деньги, гаджеты, украшения, часы.
Вторым способом были хищения из сетевых магазинов брендовой одежды с распределением ролей между похитителями.
Похищенное сбывалось в интернете.
Установлена причастность группы к 6 карманным кражам и 4 хищениям из магазинов. Стоимость похищенного - более 600 000 р.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).
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Оперативники регионального УУР совместно с коллегами из Центрального района, Госавтоинспекции и бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, с 2020 года специализировавшейся на «карманных» кражах в такси и в сетевых магазинах одежды.