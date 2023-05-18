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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине задержали троих по подозрению в групповом растении девочек

В Тихвине задержали троих по подозрению в групповом растении девочек

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Тихвине Ленинградской области полиция задержала троих по подозрению в групповом растении девочек

Сегодня к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратился 42-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в последнее время его 14-летняя дочь ведет себя неадекватно, а 17 мая он случайно узнал, что его дочь употребляла наркотические вещества с взрослыми мужчинами и решил обратиться в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили, что девочка вместе с двумя подругами-сверстницами попала под влияние троих взрослых мужчин, которые вовлекали их в течение нескольких месяцев в употребление наркотического вещества «мефедрон», после чего совершали с девочками действия сексуального характера.
Проведя оперативно-розыскные мероприятия, спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска установили и задержали в различных районах города Тихвин предполагаемых злоумышленников.
Двоим из них по 25 лет, а третьему 40 лет.
Задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий и возбуждения уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район
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