В Тихвине задержали троих по подозрению в групповом растении девочек

Сегодня к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратился 42-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в последнее время его 14-летняя дочь ведет себя неадекватно, а 17 мая он случайно узнал, что его дочь употребляла наркотические вещества с взрослыми мужчинами и решил обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что девочка вместе с двумя подругами-сверстницами попала под влияние троих взрослых мужчин, которые вовлекали их в течение нескольких месяцев в употребление наркотического вещества «мефедрон», после чего совершали с девочками действия сексуального характера.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска установили и задержали в различных районах города Тихвин предполагаемых злоумышленников.

Двоим из них по 25 лет, а третьему 40 лет.

Задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий и возбуждения уголовного дела.