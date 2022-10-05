В Петербурге задержали мигранта, который вызывающе вёл себя в автобусе

Вчера в ходе мониторинга интернета сотрудниками петербургского центра "Э" был выявлен видеоматериал, на котором запечатлен конфликт в салоне рейсового автобуса между семейной парой и мужчиной, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел еще 2 октября, вечером, в автобусе 208 маршрута в районе станции метро «Удельная».

Заявлений от граждан по данному факту в полицию СПб не поступало. Тем не менее сотрудники Центра "Э" провели оперативно-розыскные мероприятия и в течение нескольких часов установили и задержали автобусного дебошира. Им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий вместе с матерью в Красногвардейском районе СПб. На жизнь мужчина зарабатывает частным ремонтом квартир. Ранее в июне этого года мигрант уже попадал в полицию за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Задержали его оперативники по месту жительства. При виде полиции правонарушитель сразу приступил к деятельному раскаянию.

В ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.