В Петербурге конфликт в магазине закончился смертью пенсионера

Вчера в одном из магазинов, расположенном на Новочеркасском проспекте произошел конфликт между двумя покупателями, во время которого 36-летний мужчина два раза ударил кулаком по лицу пенсионера 1951 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается.