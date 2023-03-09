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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе изнасиловали 15-летнюю девочку

В Красногвардейском районе изнасиловали 15-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе проверяют заявление об изнасиловании несовершеннолетней

Сегодня утром около 07 часов из Детской больницы №5 имени Филатова к полицейским поступило сообщение об обращении 15-летней  жительницы Веселого Поселка, которая сообщила, что сегодня ночью в общежитии на проспекте Наставников, 46/2 неизвестный мужчина совершил половой акт без ее согласия.

Медики при осмотре не выявили у подростка гинекологических патологий.

В полиции девочка сначала заявила, что сегодня около 01 часа ночи в парадной указанного дома ее изнасиловали двое неизвестных, которые скрылись на автомобиле "Hyndai Solaris", принадлежащем 40-летнему жителю Карелии. Иномарку задержали через 35 минут в Калининском районе. За рулем находился 32-летний гражданин Киргизии, проживающий в Петербурге без регистрации.

Позже девочка рассказала, что около полуночи познакомилась с неизвестным мужчиной, который пригласил ее в гости в вышеуказанный дом, где изнасиловал.

Мигранта доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», задержанный проходит в качестве свидетеля изнасилования. Личность второго мужчины устанавливается.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район изнасилование
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