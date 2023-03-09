В Красногвардейском районе изнасиловали 15-летнюю девочку

Сегодня утром около 07 часов из Детской больницы №5 имени Филатова к полицейским поступило сообщение об обращении 15-летней жительницы Веселого Поселка, которая сообщила, что сегодня ночью в общежитии на проспекте Наставников, 46/2 неизвестный мужчина совершил половой акт без ее согласия.

Медики при осмотре не выявили у подростка гинекологических патологий.

В полиции девочка сначала заявила, что сегодня около 01 часа ночи в парадной указанного дома ее изнасиловали двое неизвестных, которые скрылись на автомобиле "Hyndai Solaris", принадлежащем 40-летнему жителю Карелии. Иномарку задержали через 35 минут в Калининском районе. За рулем находился 32-летний гражданин Киргизии, проживающий в Петербурге без регистрации.

Позже девочка рассказала, что около полуночи познакомилась с неизвестным мужчиной, который пригласил ее в гости в вышеуказанный дом, где изнасиловал.

Мигранта доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», задержанный проходит в качестве свидетеля изнасилования. Личность второго мужчины устанавливается.